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Путин подписал указы о награждении медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского

Президент отметил вклад медицинских работников в борьбу с коронавирусом, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Документы опубликованы в воскресенье на сайте Кремля.

"Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского", - говорится в сообщении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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