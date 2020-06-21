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Денису Проценко и еще четырем врачам присвоили звание Героя труда России

Президент России Владимир Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко и еще четырем врачам за борьбу с коронавирусом. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Звания Героя Труда России удостоены также главврач Городской Покровской больницы (Санкт-Петербург) Марина Бахолдина, главврач городской клинической больницы №29 (Нижегородская область) Юлия Гаревская, врач Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирина Коваль и главврач московской ГКБ №52 Марьяна Лысенко.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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