Число выздоровевших от COVID-19 в России за неделю впервые превысило число заразившихся

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за неделю впервые превысило количество новых случаев, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в воскресенье данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

С 15 по 21 июня штаб сообщил о 55 716 заразившихся и 59 661 выздоровевшем. На предыдущей неделе их было соответственно 61 291 и 53 319.

Прирост числа инфицированных за семь дней составил 10,5% против 13% неделей ранее. Среднесуточный показатель снизился с 1,8% до 1,44%.

При этом доля уже вылечившихся пациентов заметно выросла. Если в прошлое воскресенье она составляла около 53%, то в это превысила 58%.

Число умерших из-за коронавируса, по данным штаба, увеличилось на 1 163. Это больше, чем на прошлой неделе, когда прирост составил 1 089, и примерно равно показателю первой недели июня - тогда штаб сообщил о 1 166 жертвах новой инфекции. Условный показатель смертности в стране, рассчитанный по данным штаба, вырос с 1,31% до 1,39%.