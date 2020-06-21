Коэффициент распространения коронавируса в Москве четвертый день не превышает 0,8

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России с начала недели не превышает единицы, а в Москве он находится не выше отметки 0,8 уже четыре дня. В воскресенье этот показатель в среднем по стране составил 0,95, а в столице - 0,79, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В восьми из 10 регионов коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, держится ниже единицы. В Подмосковье он зафиксирован на уровне 0,88, в Ростовской области - 0,92, в Дагестане, Тульской области и Красноярском крае - 0,94. В Санкт-Петербурге он составил 0,95, в Свердловской области - 0,97.

В Нижегородской области показатель немного превышает единицу - 1,05. В Ханты-Мансийском автономном округе он равен 1,24.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.