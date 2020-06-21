В Петербурге привлекли к административной ответственности организатора экскурсий по крышам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Организатора нелегальных экскурсий по крышам в центре Санкт-Петербурга привлекли к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Организатор нелегального бизнеса привлечен к административной ответственности по статье 14.1 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения")", - говорится в сообщении.

Рекламу услуг по организации таких экскурсий активно размещают на тротуарах в центре города, оставляя для связи мобильные телефоны, отметили в пресс-службе. По одному из таких объявлений полицейские Адмиралтейского района вышли на организатора одной из подобных компаний. Как выяснилось, компания проводила прогулки по крышам на территории Центрального района, в районе Владимирского и Литейного проспектов, на набережной реки Фонтанки.

Полицейские также планируют составить материалы по факту загрязнения дорожного покрытия трафаретной рекламой, после чего их передадут в администрацию района. С молодым человеком была проведена профилактическая беседа. Он заверил полицейских, что закрасит незаконную рекламу.

В июле 2019 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и полпредом президента в СЗФО Александром Гуцаном, что проход на крыши зданий в городе будет ограничен с помощью замков на дверях чердачных помещений, а подъезды будут контролироваться камерами наблюдения, чтобы пресечь незаконные экскурсии.

Экскурсии по крышам исторических зданий являются популярным развлечением как для жителей, так и для гостей Петербурга. В интернете можно найти множество сайтов, которые предлагают такие услуги, гарантируя при этом безопасность туристов. Но зачастую никаких договоренностей с собственниками зданий о проведении подобных экскурсий организаторы не имеют.