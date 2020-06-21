Путин рассказал, как проводит свободное время

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что за годы своей работы научился в свободные часы делать то, что нравится, например, заниматься спортом, читать или слушать музыку.

"Все-таки за эти годы работы я научился вести себя таким образом, что когда свободные несколько есть часов, то я могу заниматься тем, что мне нравится. Ну, например, спортом или почитать, или музыку послушать", - сказал он в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин", фрагмент которого показал в воскресенье телеканал "Россия-1".

На кадрах, вошедших в фильм, видно, что беседа журналиста Павла Зарубина с президентом происходила в рабочем кабинете главы государства в Кремле. Зарубин поинтересовался, может ли президент позволить себе отвлечься от работы и отдохнуть. Владимир Путин отметил, что операторы Генерального штаба "все время со мной рядом" и должны всегда оставаться "на расстоянии нескольких секунд".

Полностью интервью главы государства будет показано в 22:00 мск 21 июня на телеканале "Россия-1" в фильме Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин".