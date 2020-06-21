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Мишустин утвердил порядок распределения 11,4 тыс. дополнительных бюджетных мест в вузах

Приоритет отдадут региональным учебным заведениям
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о распределении более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в вузах в 2020 году с приоритетом для региональных учебных заведений. Документ опубликован в воскресенье на сайте правительства.

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"Утвердить прилагаемые особенности порядка и критериев распределения организациям, осуществляющим образовательную деятельность, дополнительных контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 2020 году", - говорится в документе.

"Речь идет о более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в высших учебных заведениях <...> При этом приоритет будет отдан региональным учебным заведениям, находящимся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей", - отмечается в пояснительной записке к постановлению.

Согласно документу, при распределении этих мест будет учитываться рейтинг вузов, сформированный по итогам конкурса, проведенного ранее Минобрнауки.

В январе президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию указал на необходимость сохранить доступность бесплатного высшего образования в стране. Он предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, при этом в приоритетном порядке в региональных, особенно в тех субъектах, где остро не хватает квалифицированных специалистов.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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