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Путин признался, что ему редко удается пообщаться с внуками

Президент рассказал, что иногда внуки могут дозвониться до него по телефону в Кремль

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что общается с внуками редко, но они могут дозвониться к нему на работу в Кремль.

"Редко, но я с ними общаюсь, конечно", - рассказал глава государства в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос, часто ли ему удается пообщаться с младшим поколением семьи.

Президент добавил, что иногда разговаривает с внуками по телефону. "Дозвониться могут. Они дозваниваются", - сказал Путин, отвечая на вопрос, могут ли его внуки выйти с ним на связь, когда он работает, например, в Кремле.

Глава государства также рассказал, что о внуках ему напоминают их поделки, которые он хранит в комнате отдыха в своем рабочем пространстве в Кремле. "Кое-что они мне дарят, это у меня есть, но не в рабочем кабинете, а, скажем, в комнате отдыха", - сказал он.

Путин в 2018 году на прямой линии говорил, что хотел бы больше общаться с обоими своими внуками. Он с сожалением отметил, что времени на это ему не хватает.

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