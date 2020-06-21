Врачи, режиссеры и волонтеры посадили деревья для "Сада памяти" в Кронштадте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Представители власти, кинорежиссеры, певцы, военные и гражданские врачи и волонтеры высадили саженцы хвойных и плодовых деревьев в воскресенье в Кронштадте в рамках всероссийской акции "Сад памяти", приуроченной к юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Все участники акции получили медицинские маски, средства дезинфекции, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня прошла часть большой федеральной акции "Сад памяти", которая посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мы сейчас расширяли яблоневый сад, который очень давно был разбит моряками. Также мы высадили сосны и ивы, чтобы обеспечить комфорт для людей, которые будут здесь работать, учиться и отдыхать", - сообщила в ходе акции член рабочей группы по развитию Кронштадта Ксения Шойгу.

Саженцы 100 ив, 20 яблонь и 30 сосен высадили в саду, который является частью исторического парка Кронштадта, расположенного на территории в 100 га. В высадке деревьев приняли участие кинорежиссер Алексей Учитель, певец и хормейстер Михаил Турецкий, военные и гражданские врачи, для которых день проведения акции совпал с профессиональным праздником - Днем медицинского работника. Помощь в организации акции оказывал районный штаб общественного движения "Волонтеры победы" в составе 25 человек. По словам руководителя районного штаба движения Владимира Горохова, волонтеры Кронштадта впервые приняли участие в крупной акции без участия волонтеров других районов и планируют помогать и на других проектных мероприятиях.

В России Международная акция "Сад памяти", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 18 марта в восьми городах. Уже в первый день было высажено в общей сложности 136 тыс. саженцев. Основная цель акции - увековечить память о событиях и участниках войны, консолидировать граждан, общественные, волонтерские и добровольческие организации. Завершится мероприятие 22 июня.

Военно-исторический парк в Кронштадте

В апреле 2019 года Минобороны и правительство Санкт-Петербурга учредили автономную некоммерческую организацию по развитию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте "Остров фортов", которая и занимается созданием аллеи. Проект кластера предполагает возведение самого большого в мире музея военно-морского флота, океанариума, дайвинг-центра, гостиницы, марины для яхт и катеров, а также создание научных и образовательных площадок, в том числе лицея с инженерным уклоном в рамках частичной передислокации Военно-морской академии имени Степана Макарова. Важной составляющей проекта является реставрация кронштадтских фортов "Император Александр I", "Император Петр I" и "Кроншлот", входящих в перечень Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Центральным пространством исторического парка станет Аллея героев российского флота, на которой представлено 13 выдающихся флотоводцев и мореплавателей. Их имена были выбраны из списка героев военно-морского флота посредством интернет-голосования, в котором приняли участие более 50 тыс. человек из 80 стран мира. Другие герои российского флота - адмиралы, офицеры, мичманы и матросы, подвиги которых занимают важное место в трехсотлетней военно-морской истории страны, будут увековечены на Маяке памяти.

По словам Ксении Шойгу, в мае 2021 года начнутся работы по строительству инвестиционных и социальных объектов. Сдача первой очереди проекта запланирована на конец 2021 года, завершение строительства кластера - на конец 2024 года. 10 июля состоится открытие детского палаточного лагеря с военно-спортивным уклоном на 60 человек.