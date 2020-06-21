Путин рассказал, что часто задерживается на работе до двух ночи

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин рассказал, что иногда работает в Кремле до двух часов ночи и тогда остается ночевать в Кремле.

"Я заканчиваю иногда достаточно поздно. Ну полвторого, в два ночи", - сказал глава государства в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". Путин добавил, что часто остается ночевать в Кремле. "Всегда почти", - ответил он на вопрос, часто ли ночует в комнате отдыха.

Разговор президента с журналистом проходил в рабочем кабинете Путина в Кремле. Он рассказал, что это пространство состоит не только из официального рабочего кабинета, который часто появляется в кадрах на телевидении. Есть еще столовая, комната отдыха, отдельная комната для работы с документами. "Но я предупреждаю, я не готовил там ничего, поэтому там все так", - заметил он с улыбкой, проводя гостей в так называемый второй малый кабинет.

Глава государства заметил, что съемочная группа фильма стала, пожалуй, первой, кто попал в эту зону. "Тот-то кабинет на виду, там я провожу рабочие встречи, а здесь я в основном с документами работаю", - пояснил он. Путин показал, что в этой части кабинета он хранит портрет своего отца, на котором тот запечатлен во время службы на подводной лодке в Севастополе.