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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин заявил, что властям удалось в целом выполнить задачу защиты граждан от коронавируса

Президент отметил, что по числу умерших Россия имеет один из самых низких показателей в мире

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Задача по защите граждан России от коронавирусной инфекции в целом выполнена, заявил президент Владимир Путин.

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В интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" глава государства, выразив соболезнования всем, кто потерял близких из-за коронавируса, отметил, что если по количеству заразившихся этой инфекцией Россия занимает третье место в мире, то по числу умерших имеет один из самых низких показателей.

"Поэтому, без всяких сомнений, нам в целом удалось выполнить задачу, которую мы перед собой ставили - защитить граждан России от этой инфекции", - подчеркнул глава государства в интервью, которое, как указано в фильме, было записано 12 июня.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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