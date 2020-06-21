Путин заявил, что властям удалось в целом выполнить задачу защиты граждан от коронавируса

В интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" глава государства, выразив соболезнования всем, кто потерял близких из-за коронавируса, отметил, что если по количеству заразившихся этой инфекцией Россия занимает третье место в мире, то по числу умерших имеет один из самых низких показателей.

"Поэтому, без всяких сомнений, нам в целом удалось выполнить задачу, которую мы перед собой ставили - защитить граждан России от этой инфекции", - подчеркнул глава государства в интервью, которое, как указано в фильме, было записано 12 июня.