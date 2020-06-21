Прокуроры начали проверку после пожара в пристройке центра помощи детям под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Прокуратура Калининградской области начала проверку в связи с возгоранием в чердачном помещении пристройки спортивного зала центра помощи оставшимся без попечения родителей детям "Наш дом" в городе Зеленоградске. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в надзорном ведомстве.

Пожар произошел в ночь на воскресенье, были эвакуированы 110 человек, включая 101 ребенка, погибших и пострадавших нет.

"Прокуратурой Калининградской области инициирована проверка по факту возгорания", - сказал представитель ведомства, отметив, что пока причины возгорания не установлены, но это не поджог.

Сообщение о возгорании поступило в дежурные службы около полуночи по местному времени (01:00 мск 21 июня). Пожар произошел в чердачном помещении пристройки спортзала, огонь вышел на кровлю. Распространения огня на здание центра не было. Детей и персонал учреждения эвакуировали, никто не пострадал. Дети провели ночь в детском саду №6 Зеленоградска.

Как сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства, ведется оценка нанесенного ущерба. Дети размещены в социальные учреждения области. Вернуться в здание центра они смогут через неделю. Государственное бюджетное учреждение "Наш дом", на территории которого произошел инцидент, контролируется министерством социальной политики Калининградской области.