Больницам Карачаево-Черкесии передали 15 машин скорой помощи

ЧЕРКЕССК, 21 июня. /ТАСС/. Новые машины скорой помощи передали в 15 больниц Карачаево-Черкесской Республики, часть из них оснащена аппаратами искусственной вентиляции легких и электрокардиографами. Об этом в воскресенье написал глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Сегодня во все городские и районные центральные больницы Карачаево-Черкесии переданы 15 машин скорой помощи, укомплектованные самым современным оборудованием, в том числе реанимационным. Всего за последнюю неделю автопарк служб скорой помощи республики пополнился на 19 машин, 10 из них приобретены за счет средств федерального бюджета по заявке Минздрава Карачаево-Черкесии. Еще девять были приобретены руководителями различных предприятий и организаций, которые внесли свой вклад в укрепление системы здравоохранения республики", - написал Темрезов.

"Уже сегодня все новые автомобили приступят к работе во всех муниципальных городах и районах республики. Надеюсь, это позволит улучшить оперативность выездов к больным людям и хоть немного облегчит трудные будни наших уважаемых медицинских работников, которые сейчас работают на пределе своих сил", - добавил он.

Как уточнили в пресс-службе главы и правительства региона, все автомобили оснащены современным оборудованием, часть из переданных машин представляют собой кареты класса В, они оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких и электрокардиографами.

Ранее в Карачаево-Черкесии создали 14 мобильных бригад для перевозки пожилых жителей сельской местности. В районах республики проживает более 32 тыс. людей старшего возраста. Новые автомобили позволяют оказать им необходимую поддержку, доставлять на медобслуживание и диспансеризацию.