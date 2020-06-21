На Колыме закрыли движение по мосту через реку Чекай из-за просадки плит

ТАСС, 21 июня. Движение всех видов транспорта по мосту через реку Чекай федеральной трассы Р-504 "Колыма", связывающей Магаданскую область и Республику Саха (Якутия) временно закрыли из-за проседания плит на проезжей части сооружения, сообщается на сайте межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России.

"С 08:00 (мск) 21 июня 2020 года временно закрыто движение всех видов транспорта по мосту через р. Чекай на км 1556+005 федеральной автомобильной дороги Р-504 "Колыма" Якутск - Магадан в Магаданской области. Проезд ограничен в связи с просадкой плит проезжей части моста", - говорится в сообщении.

Дорожники ведут подготовительные работы для устройства временной объездной дороги.

Трасса "Колыма" имеет протяженность 2 тыс. 032 км, из которых 1 тыс. 197 км проложено по территории Республики Саха (Якутия), 835 - по Магаданской области. В настоящее время "Колыма" является одной из ключевых автодорог Дальнего Востока России. Она соединяет Якутию и Магаданскую область, является единственным автодорожным стержнем восточной части Республики Саха (Якутия), западной и центральной частей Магаданской области, обеспечивает выход на побережье Тихого океана.