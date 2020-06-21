Главврач петербургской больницы считает, что город будет готов ко второй волне пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Система здравоохранения Санкт-Петербурга готовится ко второй волне вспышки заболеваемости, вызванной коронавирусом нового типа, в случае ее возникновения. Врачи систематизируют данные, полученные в ходе борьбы с пандемией, рассказала ТАСС главный врач Городской Покровской больницы Марина Бахолдина, которой в воскресенье было присвоено звание Героя Труда РФ.

"Мы набираем статистический материал, чтобы в случае возникновения второй волны, о которой говорят некоторые ученые, знали, какая последовательность, какая этапность должна быть. Уже не будет так страшно", - сказала Бахолдина.

О присвоении звания Героя Труда РФ

Главврач больницы, комментируя присвоение ей звания Героя Труда РФ, отметила, что все сотрудники ее больницы - герои. "Те, кто работает с такими инфекциями, весь наш коллектив, это почти тысяча человек, все герои, без них бы ничего не получилось. Больных много, выписываем по мере улучшения самочувствия. В день на амбулаторное долечивание уходят от 50 до 70 человек, это люди, которые поправляются, значит, наша работа имеет силу, и мы идем правильным путем", - добавила она.

В Покровскую больницу Бахолдина пришла в 1999 году на должность заместителя главврача, с 2007 года занимает должность главврача.

Городская Покровская больница - одно из крупнейших государственных бюджетных многопрофильных лечебных учреждений Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. История учреждения насчитывает более 160 лет. 2 апреля 2020 года больница была перепрофилирована для лечения пациентов с пневмонией, с 14 апреля - для лечения больных, заразившихся коронавирусной инфекцией.