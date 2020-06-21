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Пандемия коронавируса нового типа

Главврач петербургской больницы считает, что город будет готов ко второй волне пандемии

Главный врач Городской Покровской больницы Марина Бахолдина сообщила, что врачи собирают статистический материал, который поможет бороться с COVID-19 в случае возникновения второй волны пандемии
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Система здравоохранения Санкт-Петербурга готовится ко второй волне вспышки заболеваемости, вызванной коронавирусом нового типа, в случае ее возникновения. Врачи систематизируют данные, полученные в ходе борьбы с пандемией, рассказала ТАСС главный врач Городской Покровской больницы Марина Бахолдина, которой в воскресенье было присвоено звание Героя Труда РФ.

"Мы набираем статистический материал, чтобы в случае возникновения второй волны, о которой говорят некоторые ученые, знали, какая последовательность, какая этапность должна быть. Уже не будет так страшно", - сказала Бахолдина.

О присвоении звания Героя Труда РФ

Главврач больницы, комментируя присвоение ей звания Героя Труда РФ, отметила, что все сотрудники ее больницы - герои. "Те, кто работает с такими инфекциями, весь наш коллектив, это почти тысяча человек, все герои, без них бы ничего не получилось. Больных много, выписываем по мере улучшения самочувствия. В день на амбулаторное долечивание уходят от 50 до 70 человек, это люди, которые поправляются, значит, наша работа имеет силу, и мы идем правильным путем", - добавила она.

В Покровскую больницу Бахолдина пришла в 1999 году на должность заместителя главврача, с 2007 года занимает должность главврача.

Городская Покровская больница - одно из крупнейших государственных бюджетных многопрофильных лечебных учреждений Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. История учреждения насчитывает более 160 лет. 2 апреля 2020 года больница была перепрофилирована для лечения пациентов с пневмонией, с 14 апреля - для лечения больных, заразившихся коронавирусной инфекцией.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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