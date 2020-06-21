Путин заявил, что планы нацистов не могут быть "вытравлены из нашей памяти"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Планы фашистской Германии, связанные с истреблением и порабощением людей, не могут быть "вытравлены из нашей памяти". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Путин напомнил о том, что гитлеровская Германия планировала уничтожить часть советского народа, работоспособное население поставить на службу Третьему рейху "в качестве рабов в прямом смысле этого слова", а значительную часть переселить за Урал в северные районы "практически на вымирание".

"Такие вещи не могут быть вытравлены из нашей памяти, кто бы и как бы ни старался это сделать", - сказал он.

"Я помню свои чувства, когда я первый раз пошел по Красной площади с портретом отца. Вы знаете, ко мне какая мысль пришла: он (отец Владимира Путина - прим. ТАСС) не мог этого сделать, но я хотя бы портрет его пронесу, он это заслужил. Я думаю, что тысячи людей, сотни тысяч, когда идут с портретами своих близких, участников войны, наверное, тоже думают об этом", - добавил глава государства.

26 мая президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и других городах России. Парад Победы, который должен был традиционно состояться 9 мая, перенесли из-за пандемии коронавируса на 24 июня. Путин также распорядился провести всероссийскую акцию "Бессмертный полк" 26 июля, в День ВМФ России.