Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым

ТАСС, 21 июня. Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев похоронен в воскресенье на городском кладбище в Чебоксарах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики. Игнатьев умер 18 июня в больнице в Санкт-Петербурге на 59-м году жизни после болезни.

"Церемония прощания прошла в ледовом дворце "Чебоксары-Арена" с 9:00 до 12:00. После этого состоялось отпевание, затем Михаила Игнатьева похоронили на городском кладбище", - сказали в пресс-службе.

Проститься с Игнатьевым пришли врио главы республики Олег Николаев, представители правительства Чувашии.