Патриарх Кирилл: молитва русских святых помогла СССР победить в Великой Отечественной

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Наша страна смогла одержать победу в Великой Отечественной войне при помощи молитв русских святых, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном ските близ Переделкина в воскресенье в День всех святых, в земле русской просиявших.

"Не знал враг, нападавший на отечество наше, что это был День всех святых, в земле русской просиявших. И святые угодники заступились за землю нашу и спасли от тяжкого, страшного иноземного ига, безбожного и бесчеловечного, которое могло завершаться полным уничтожением нашего народа и бог знает еще какими страшными последствиями. Молитвами святых страна наша, которая во многом уступала в то время противнику, несмотря на большие потери, совершила народом нашим святое и великое дело: защитила священные рубежи свои, сохранила веру православную, и дает нам возможность прославлять господа и в том числе вспоминать великое заступничество святых наших, в земле русской просиявших", - сказал патриарх.

День всех святых, в земле русской просиявших, отмечается Русской православной церковью (РПЦ) во второе воскресенье после Дня Святой Троицы. В 1941 году он пришелся на 22 июня - день начала Великой Отечественной войны.