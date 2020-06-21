Карачаево-Черкесия получила средства для борьбы с коронавирусом из ОАЭ

"Хочу поблагодарить своего брата - главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заид Аль Нахайана за большую партию гуманитарного груза для усиления борьбы с коронавирусом, который накануне вечером прибыл в Карачаево-Черкесию из Объединенных Арабских Эмиратов", - написал он.

ЧЕРКЕССК, 21 июня. /ТАСС/. Власти ОАЭ прислали помощь для борьбы с коронавирусом в Карачаево-Черкесию (КЧР). В республику прибыл груз со средствами индивидуальной защиты и тест-системами, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

Темрезов отметил, что все полученные средства будут распределены между медицинскими учреждениями республики. Карачаево-Черкесия получила 2,5 тыс. защитных комбинезонов, 1 тыс. медицинских халатов, 1 тыс. тест-систем на коронавирус, 4 тыс. дезинфицирующих средств, по 10 тыс. медицинских масок и бахил, 100 тыс. пар медицинских перчаток.

Договоренность об оказании помощи в борьбе с коронавирусом регионам Северного Кавказа была достигнута в ходе телефонного разговора Кадырова с наследным принцем Абу-Даби. Первый рейс из ОАЭ с медпомощью для Чечни прибыл в Грозный 1 июня, а уже 3 июня самолет доставил груз Дагестану. Каждый регион получил наборы, в которые входят противочумные комбинезоны, средства индивидуальной защиты и тесты на коронавирус.

Ранее Темрезов сообщил, что режим самоизоляции в регионе продлен по 22 июня. Обязательным требованием остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования. За последние сутки в республике выявили 85 случаев заражения коронавирусом, всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 2 815 случаев инфицирования, 976 жителей выздоровели, 11 пациентов умерли.