Карачаево-Черкесия получила средства для борьбы с коронавирусом из ОАЭ

ЧЕРКЕССК, 21 июня. /ТАСС/. Власти ОАЭ прислали помощь для борьбы с коронавирусом в Карачаево-Черкесию (КЧР). В республику прибыл груз со средствами индивидуальной защиты и тест-системами, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.
"Хочу поблагодарить своего брата - главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заид Аль Нахайана за большую партию гуманитарного груза для усиления борьбы с коронавирусом, который накануне вечером прибыл в Карачаево-Черкесию из Объединенных Арабских Эмиратов", - написал он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Хочу поблагодарить своего Брата - Главу Чеченской республики Рамзана Кадырова и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заид Аль Нахайана за большую партию гуманитарного груза для усиления борьбы с коронавирусом, который накануне вечером прибыл в Карачаево-Черкесию из Объединённых Арабских Эмиратов. В республику направлены 2500 защитных комбинезонов, 1000 медицинских халатов, 1000 тест-систем для определения COVID-19, 4000 дезинфицирующих средств, по 10 000 медицинских масок и бахил, 100 000 пар медицинских перчаток. Все средства защиты мы оперативно распределим между медучреждениями республики. #карачаевочеркесия #стопкоронавирус #чечня #кадыров #темрезов #кчр #кчр09
Темрезов отметил, что все полученные средства будут распределены между медицинскими учреждениями республики. Карачаево-Черкесия получила 2,5 тыс. защитных комбинезонов, 1 тыс. медицинских халатов, 1 тыс. тест-систем на коронавирус, 4 тыс. дезинфицирующих средств, по 10 тыс. медицинских масок и бахил, 100 тыс. пар медицинских перчаток.
Договоренность об оказании помощи в борьбе с коронавирусом регионам Северного Кавказа была достигнута в ходе телефонного разговора Кадырова с наследным принцем Абу-Даби. Первый рейс из ОАЭ с медпомощью для Чечни прибыл в Грозный 1 июня, а уже 3 июня самолет доставил груз Дагестану. Каждый регион получил наборы, в которые входят противочумные комбинезоны, средства индивидуальной защиты и тесты на коронавирус.
Ранее Темрезов сообщил, что режим самоизоляции в регионе продлен по 22 июня. Обязательным требованием остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования. За последние сутки в республике выявили 85 случаев заражения коронавирусом, всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 2 815 случаев инфицирования, 976 жителей выздоровели, 11 пациентов умерли.