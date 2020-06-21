Эстония сохранила режим карантина для приезжих из пяти стран Европы

ТАЛЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Жители пяти стран Европы должны соблюдать добровольную двухнедельную самоизоляцию после въезда в Эстонию с 22 июня. Об этом сообщил МИД Эстонии в воскресенье.

По его информации, самоизоляцию должны соблюдать жители Болгарии, Великобритании, Польши, Румынии и Швеции. Это требование не должны соблюдать прибывшие из Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии и Швейцарии, если они находились в этих странах перед приездом в Эстонию не менее 14 дней.

Правительство Эстонии с 1 июня разрешило гражданам 24 стран Шенгенской зоны, в которых прирост числа заболевших коронавирусом за последние две недели не превышает 15 человек на 100 тыс. населения, въезжать в республику, не отбывая двухнедельный карантин в связи с пандемией. Этот список стран пересматривается раз в неделю.

С 13 марта до 17 мая в Эстонии действовал режим ЧП в связи с пандемией. Общее число заразившихся коронавирусом в республике составляет 1 981, выздоровели 1 764 человек, умерли 69.