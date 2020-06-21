Центр Чумакова к началу августа завершит доклинические испытания вакцины от коронавируса

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук планирует к началу августа текущего года завершить доклинические испытания собственной вакцины от коронавируса, а в январе 2021 года закончить ее клинические испытания. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор центра Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

"Наш центр работает над созданием цельновирионной инактивированной вакцины от коронавируса. С нашей точки зрения, работа с такой вакциной правильна, во-первых, потому что пока нет данных о том, какие фрагменты вируса правильно использовать, во-вторых, технология создания цельновирионных вакцин давно разработана и успешно используется уже несколько десятилетий. Планируем к началу августа завершить доклинические испытания собственной вакцины, а в январе 2021 года после успешного окончания клинических испытаний можно будет говорить о масштабном выпуске вакцины, для организации которого у нас есть свое производство", - сказал он.

В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные и поэтому неспособные вызвать заболевание вирусы или уже убитые вирусы (инактивированные).

"Считаю скороспелые решения по созданию вакцин сильно неоправданными. Прежде чем вакцину выпускать на рынок, необходимо провести ее самые серьезные испытания", - подчеркнул руководитель центра им. Чумакова.

Мутация коронавируса

Говоря о возможной мутации коронавируса, он отметил, что "пока нельзя сказать, что изменчивость коронавируса ярко выражена".

"Вопрос по изменчивости коронавируса до конца не ясен. Скорее, его эволюция может носить скачкообразный характер, но не по типу гриппа, с чем любят сравнивать", - отметил ученый.