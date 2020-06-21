Московские врачи прибыли в Забайкалье для организации лечения пациентов с COVID-19 на дому

О планах направить в Читу врачей ранее сообщил московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

ЧИТА, 21 июня. /ТАСС/. Бригада из пяти московских врачей прилетела в Читу для помощи в организации амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Забайкальского края.

"Врачи прилетели сегодня, в помощь забайкальским коллегам по организации лечения пациентов с бессимптомным и легким течением COVID-19 на амбулаторном этапе", - сказали в пресс-службе.

Первая бригада врачей из Москвы прилетела в Читу в конце мая по поручению президента РФ Владимира Путина. Глава государства также распорядился развернуть в Чите мобильный военный госпиталь, который начал принимать пациентов 6 июня. Переводить часть зараженных на амбулаторное лечение в регионе начали с середины июня.

По последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 2 596 случаев заражения коронавирусом, выписаны 1 446 человек, 40 пациентов умерли. В регионе продолжают действовать ограничительные меры для бизнеса и населения.