На бульварах Москвы разместили снимки СМИ, в том числе ТАСС, о работе медиков в пандемию

Фотовыставка "Спасибо медработникам" приурочена к профессиональному празднику работников здравоохранения. "Ее подготовили комплекс социального развития и Департамент здравоохранения города Москвы совместно с информационным агентством России ТАСС и другими ведущими СМИ", - сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная столичным медицинским работникам, спасающим жизни пациентов с коронавирусной инфекцией, открылась в воскресенье в Москве. Фотографии ведущих СМИ о работе медиков в "красных зонах" больниц горожане смогут увидеть на Чистопрудном, Тверском и Гоголевском бульварах. Снимки фотокорреспондентов ТАСС представлены на Тверском бульваре.

Работая в "красных зонах" больниц, фотокорреспонденты агентства - Сергей Карпухин, Валерий Шарифулин, Сергей Бобылев, Владимир Гердо, Сергей Савостьянов, Артем Геодакян, Гавриил Григоров, Станислав Красильников и другие - фиксировали важнейшие и самые яркие моменты борьбы медиков с эпидемией. Работа фотографов ТАСС позволила сохранить документальные свидетельства о том, с каким серьезным вызовом пришлось столкнуться врачам по всей стране.

"Конечно, мы все волновались, когда наш фотограф первый раз пошел в "красную зону" больницы, где оказывают помощь пациентам c коронавирусной инфекцией. И я до сих пор помню слова главврача, который, оценивая эффективность защитных мер, сказал, что здесь, в "красной зоне" больницы, наши коллеги в большей безопасности, чем в вагоне московского метро. В точно такой же медицинской экипировке, как и врачи, фотографы агентства по 8-12 часов фиксировали все, что происходило в стенах больниц, чтобы страна увидела мужественный труд наших медиков", - рассказал руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор.

В дни пандемии фотокорреспонденты ТАСС готовили репортажи о работе бригад скорой помощи, делали снимки из временного госпиталя на территории ГКБ № 15 имени О. М. Филатова, ГКБ № 52, ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова, ГКБ № 64 имени В. В. Виноградова, многопрофильного медицинского центра "Новомосковский" и других медицинских учреждений города.

Система здравоохранения Москвы

Система здравоохранения Москвы включает 64 многопрофильных стационара, более 380 зданий поликлиник для взрослых и детей, 60 подстанций скорой помощи, круглосуточное дежурство несут более тысячи бригад. Для здоровья жителей столицы в московских больницах и поликлиниках, на подстанциях скорой помощи и в диагностических лабораториях, в научных и образовательных организациях ежедневно трудятся более 180 тыс. высококвалифицированных специалистов: врачи и медсестры, фельдшеры и лаборанты, водители и диспетчеры.