В Ингушетии спортсмены совершили восхождение на Столовую гору в честь врачей

"Сегодня, в честь Дня медицинского работника, более 50 именитых спортсменов Ингушетии совершили восхождение на Столовую горуьвысотой около 3 тыс. метров над уровнем моря. Экспедиция, организованная республиканским меценатом, началась от горного селения Бейни, а на вершине горы участники установили флаги России, Ингушетии и медицинский флаг, а также записали на вершине видеопоздравления для врачей. Подъем посвящен подвигу врачей, которые, не жалея сил и своего здоровья, борются с коронавирусом и другими заболеваниями", - сказал ТАСС министр спорта региона Али Дошхоклоев.

По его словам, после спуска с вершины для участников экспедиции и врачей была организована программа развлекательных мероприятий в усадьбе Кушт-Гала.

Как сообщил ТАСС министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Руслан Волков, в регионе также была проведена масштабная акция по раздаче продуктовых наборов в 21 медучреждение региона.

"Учитывая, что этот год в условиях распространения коронавирусной инфекции был не простым для наших врачей, добросовестно выполняющих свой ответственный долг, сегодня мы не просто должны, а обязаны проявлять к ним уважение. По поручению главы республики при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования и Фонда "Солидарность", организована акция по раздаче продуктовых наборов 21 медучреждению региона. Так же при поддержке министерства и Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования издана брошюра "Медицина в Исламе", которая будет распространена среди верующий республики", - сказал Волков.

21 июня в России отмечается День медицинского работника. Этот профессиональный праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1965 года. В этот день чествуют сотрудников клинических, лечебно- и санитарно-профилактических, санаторно-курортных, научных, фармацевтических и прочих медицинских организаций, студентов медицинских учебных заведений.