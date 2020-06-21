ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Власти США продолжат выполнять программу по защите детей мигрантов DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), принятую администрацией Барака Обамы. Об этом заявил в воскресенье исполняющий обязанности главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) Чед Вулф в эфире телекомпании CBS. Верховный суд 18 июня заблокировал решение президента Дональда Трампа об отмене программы, объяснив это недостаточностью представленных аргументов.

Вулф, хотя и назвал DACA незаконной, в то же время утверждал, что Трамп намерен найти долгосрочное решение проблемы. "Мы продолжим программу. Но президент ясно заявил, что хочет найти долгосрочное решение для этих лиц, - сказал и. о. главы ведомства. - Он (президент - прим. ТАСС) поручил министерству изучить решение суда, рассмотреть нашу позицию. Мы намерены это сделать, чтобы потом можно было вновь свернуть программу".

По его мнению, суд при этом не заявлял, что программа носит законный характер. "Я не спорю, что программа популярна. Но мы должны отделять одно от другого, - отметил он. - Программа популярна и законна? Я не могу игнорировать закон".

Программа DACA была запущена в 2012 году при президенте Бараке Обаме. Под ее действие подпадают около 800 тыс. человек, которых привезли в США детьми и которые никогда не имели легального иммиграционного статуса. Она призвана дать таким людям временную защиту от депортации и возможность получения разрешения на работу в США. В сентябре 2017 года администрация Трампа отменила программу. Иски против этого решения подали 15 штатов, в крупных городах прошли акции протеста.