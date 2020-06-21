Театральное сообщество надеется на иной подход Любимовой к делу "Седьмой студии"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Авторы письма в поддержку фигурантов дела "Седьмой студии" надеются, что новый министр культуры РФ Ольга Любимова выступит с другим подходом к делу. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил инициатор письма режиссер Михаил Бычков.

Мещанский суд Москвы 22 июня начнет прения сторон по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, в ходе которых гособвинение назовет наказание, которое считает справедливым для обвиняемых. В ходе прений стороны смогут обобщить доказательства и заявить о своей позиции по итогам процесса. 20 июня было опубликовано письмо на имя министра культуры РФ с просьбой отозвать иск по делу "Седьмой студии".

"Мы решили обратиться к новому министерству культуры, у нас есть большие надежды, что это будет другая культурная политика, другой подход к тому, что в ней происходит. Мы призвали министра лично вмешаться, ознакомиться с более квалифицированной экспертизой, которую провели [заместитель художественного руководителя - директора МХТ им. А.П.Чехова] Марина Андрейкина и [историк театра] Видмантас Силюнас, и, самое главное, отозвать свой иск", - сказал он.

Как считает Бычков, преступление, которое инкриминируется театральным деятелям - экономическое. "Никаких доказательств никаких хищений в ходе судебного процесса выявлено не было. Мне кажется, министерство культуры должно от этого обвинения дистанцироваться", - добавил он.

На данный момент письмо подписали более 3 тыс. человек. В том числе подписи поставили актеры Чулпан Хаматова, Данила Козловский, Алла Демидова, Ольга Волкова, Лия Ахеджакова, Александр Филиппенко, Евгения Добровольская, Александра Урсуляк, Максим Виторган, Алексей Серебряков, Анатолий Белый, режиссеры Дмитрий Крымов, Виктор Рыжаков, Анатолий Васильев, Адольф Шапиро, Юрий Бутусов, Григорий Козлов, Борис Юхананов, Марина Брусникина, Дмитрий Черняков, Александр Галибин, Евгений Писарев, Миндаугас Карбаускис, Роман Феодори, Денис Бокурадзе, Иосиф Райхельгауз. Помимо них, письмо подписали режиссер Валерий Тодоровский, писательница Татьяна Толстая, телеведущий Леонид Парфенов.

Об экспертизах

Авторы письма напомнили, что на последнем судебном заседании 17 июня министерство в лице его представителя Людмилы Смирновой заявило о своем согласии с третьей экспертизой, проведенной Ольгой Королевой (Галаховой) и Еленой Баженовой, и потребовало от ответчиков возмещения убытков в размере более 128 млн рублей.

В письме приводится другая экспертиза, проведенная по заданию суда историком театра Видмантасом Силюнасом и заместителем художественного руководителя - директора МХТ им. А. П. Чехова Мариной Андрейкиной. В результатах этой экспертизы изложены доказательства того, что проект "Платформа" позволил сэкономить бюджетные средства.

В свою очередь, на своей странице в Facebook режиссер Константин Богомолов выразил мнение, что дело "Платформы" сейчас существует не ради разбирательства, а ради самого процесса. "Его инициаторы понимают: признать, что процесс в тупике означает признать профессиональные ошибки", - пишет он.

Обращаясь к министру культуры РФ, он отмечает, что "репутационные потери министерства культуры, выступившего в этом процессе как бы инициатором, - это дело всего культурного сообщества". "Я призываю Вас как нового министра, не обремененного ошибками прошлого периода, вместе со следствием найти решение, как остановить печальный процесс и сообща выйти из дискредитирующей всех ситуации", - обратился Богомолов к Ольге Любимовой.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, считает следствие, было похищено более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

На скамье подсудимых, помимо Серебренникова, находятся продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский, а также экс-сотрудник Минкультуры РФ Софья Апфельбаум. Дело в отношении бухгалтера студии Нины Масляевой, выделенное в отдельное производство, рассматривается также в Мещанском суде Москвы.