Главврач нижегородской больницы № 29 назвала неожиданностью присуждение звания Героя Труда

"Если честно, я сначала не поверила, это настолько неожиданно для меня. И в первую очередь я ощутила огромную ответственность - сейчас нужно работать с удвоенной энергией и оправдать эту награду. Мы в принципе больницу не покидаем с середины марта, работаем круглосуточно", - поделилась Гаревская.

ТАСС, 21 июня. Присуждение звания Героя Труда стало для главного врача больницы №29 Нижнего Новгорода Юлии Гаревской неожиданностью. Как заявила ТАСС сама Гаревская, она считает награду большой ответственностью для себя и всех врачей, чей труд по борьбе с коронавирусом можно назвать героическим.

По ее словам, больница №29 специализируется на акушерстве и гинекологии, и была перепрофилирована на лечение пациентов с коронавирусом одной из первых, 31 марта, так как там имелось большое количество кислородных точек, была обеспечена относительная изолированность палат и имелись квалифицированные сотрудники.

"Развернуто 100 коек, из них 10 - реанимации, все наши специалисты прошли обучение по работе с новой коронавирусной инфекцией. Весь коллектив молодцы, все на своем посту герои. Мы приняли более 400 пациентов, выписали с оздоровлением более 300", - рассказала Гаревская.

По ее словам, ни один медик не уволился из больницы несмотря на опасность и, по ее словам, они справилась с поставленной задачей. В больницу поступали пациенты в тяжелом состоянии, порядка 100 человек остаются на лечении.

Награды медикам

Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Документы опубликованы в воскресенье на сайте Кремля. Отдельным указом президент присвоил звания Героя Труда Российской Федерации и почетные звания. Так, звания Героя Труда РФ удостоены главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, а также главврач городской Покровской больницы (Санкт-Петербург) Марина Бахолдина, главврач городской клинической больницы № 29 (Нижегородская область) Юлия Гаревская, врач Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирина Коваль и главврач московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко.

Высоких наград за свой труд удостоены еще 16 врачей из Нижегородской области, что по мнению губернатора Глеба Никитина свидетельствует о профессионализме медиков региона.

"За последние месяцы медицинские работники оказались на переднем крае борьбы с незнакомым и очень коварным врагом. С уверенностью можно сказать, что наши медики с честью справились с новым вызовом. Конечно, борьба еще далека от завершения, но полученный опыт дает надежду на то, что болезнь в таком ее проявлении вскоре уйдет из нашей жизни", - цитирует Никитина пресс-служба губернатора.

В Нижегородской области новая коронавирусная инфекция подтверждена у более 15 тыс. человек, из них выздоровели свыше 8,4 тыс., умерли 198.