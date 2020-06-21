Прокуратура обжаловала УДО осужденного за госизмену ученого Лапыгина

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Прокуратура обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина, осужденного за государственную измену. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к суду.

"Прокуратура подала представление на постановление об условно-досрочном освобождении Лапыгина", - сказал источник.

11 июня в пресс-службе Московского районного суда Твери сообщили об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении Лапыгина.

Мосгорсуд 6 сентября 2016 года признал 75-летнего Лапыгина виновным по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена") и приговорил к семи годам колонии строгого режима. Ученый был взят под стражу в зале суда. Следствие обвиняло Лапыгина в передаче за рубеж информации, являющейся государственной тайной. В связи с тем, что материалы дела содержали гриф "секретно", процесс проходил в закрытом режиме.

Позже Верховный суд России в кассационной инстанции утвердил вынесенный приговор. По словам адвоката, в ходе следствия и суда ученый признал вину в том, что "информацию он действительно передал, но состава преступления в этом не было".

В головном научном институте Роскосмоса ЦНИИМаш Лапыгин проработал более 40 лет и участвовал, по его словам, в создании практически всех межконтинентальных баллистических ракет и ракет-носителей.