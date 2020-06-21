Малоимущие жители Коми получат помощь от 30 до 50 тыс. рублей на подключение домов к газу

"Подвести газ к домам недостаточно, надо, чтобы люди смогли подключиться, и для этого мы разработали меры поддержки. Они заключаются в следующем - материальная помощь на подключение газа людям, оказавшимся (вне зависимости по каким причинам) в тяжелом материальном положении. Выделяем такую материальную помощь, она составляет 30 тыс. рублей. Матпомощь при газификации жилья малоимущим гражданам еще больше - 50 тыс. рублей", - сказал Уйба.

ТАСС, 21 июня. Власти Коми разработали меры поддержки, чтобы помочь жителям республики, находящимся в сложном финансовом положении, газифицировать дома. Люди смогут получить от 30 до 50 тыс. рублей на подключение жилья к газу, сообщил в воскресенье в ходе видеообращения врио главы республики Владимир Уйба.

Он уточнил, что желающие получить эту помощь могут обратиться в центр соцзащиты или ближайшее отделение МФЦ. Кроме того, врио главы республики рассказал об общей ситуации с газификацией региона. По словам Уйбы, на данный момент в Коми природным газом обеспечены 52 населенных пункта в 10 муниципальных районах.

"Безусловно, этого точно недостаточно, тем более для республики, которая сама добывает газ. В текущем году завершено строительство объектов газоснабжения индивидуальных жилых домов в микрорайоне Кочпон в Сыктывкаре и в местечке ДАВ-3 в селе Выльгорт. До конца года газ тоже будет доведен до населенного пункта Часово Сыктывдинского района и сейчас ведутся работы по газификации индивидуальных жилых домов в микрорайоне Лесозавод в городе Сыктывкаре", - добавил он.

Также Уйба анонсировал начало газификации Корткеросского района в конце этого года, завершить ее планируется к 2022 году. "На мой взгляд, все идет своим чередом, все идет по плану, и я думаю, что жителям Корткеросского района точно не стоит беспокоиться - до 2022 года, как я сказал, газ подойдет к самому населенному пункту и думаю, что за год можно будет вполне развести газ по домам", - сказал врио главы республики.

Аэросани для сообщения с труднодоступными селениями

Уйба также сообщил, что правительство региона приобретет аэросани для транспортного сообщения в период межсезонья с труднодоступными населенными пунктами Вуктыльского района, часть жителей которого минувшей зимой оказалась отрезанной от большой земли. "В Вуктыльском районе есть десять населенных пунктов, этой зимой жители трех из них оказались отрезанными от большой земли. Мы, на мой взгляд, нашли неплохой выход и приобретаем сейчас аэросани "Нерпа" в рамках соглашения между правительством республики и компанией "Лукойл", - сказал Уйба.

Аэросани передадут в ведение администрации Вуктыла для организации регулярного транспортного сообщения с труднодоступными селениями во время бездорожья, сказал руководитель региона. "После того, как запустим и посмотрим, как будут работать аэросани, у нас много населенных пунктов, где зимой и весной не проедешь, не пройдешь. Если опыт будет успешен, мы масштабируем его на другие такие же труднодоступные районы", - добавил он.

В новость были внесены изменения (21:42 мск) - добавлены подробности.