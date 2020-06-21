Группа пассажиров обвинила авиакомпанию American Airlines в расовой дискриминации

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Группа пассажиров выступила с обвинениями в адрес американской авиакомпании American Airlines в расовой дискриминации. Об этом сообщила в субботу вечером телекомпания NBC .

По ее данным, коллективный иск против авиакомпании был подан после того как ее сотрудники сняли с рейса темнокожего жителя штата Аризона Элджина Бэнкса и еще нескольких пассажиров. Инцидент произошел 31 мая на рейсе Лос-Анджелес (штат Калифорния) - Финикс (Аризона).

Адвокат Бэнкса сообщила телекомпании, что мужчина заранее спросил бортпроводницу, может ли он пересесть, и получил разрешение сделать это после того, как посадка будет завершена. Дождавшись соответствующего объявления, он еще раз спросил о возможности пересесть, на что стюардесса якобы в грубой форме сказала тому, чтобы он занял свое место.

На слова пассажира о том, что он лишь интересуется такой возможностью, бортпроводница якобы сказала ему не повышать тон, после чего сотрудники безопасности сняли с рейса самого Бэнкса, а также четверых пассажиров, выступивших на его стороне. Адвокат Бэнкса уточнила, что несколько белых пассажиров смогли пересесть без каких-либо проблем.

Как уточняет в воскресенье портал One America News, авиакомпания принесла извинения пассажиру. В то же время, как уточняла NBC, представители American Airlines указывали на то, что версия событий, представленная Бэнксом и его адвокатом, не до конца соответствует действительности. По данным авиаперевозчика, пассажир требовал пересадить его в салон бизнес-класса.