Около 1,3 млн заявлений подано на участие в онлайн-голосовании по поправкам к конституции

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Почти 1,2 млн жителей Москвы и 130 тыс. жителей Нижегородской области подали заявление на участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции РФ, которое пройдет 25-30 июня. Об этом сообщил в воскресенье руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Сегодня закончилась регистрация. Подали заявления 1 170 000 москвичей и 130 000 в Нижнем Новгороде, - сказал он, отметив, что теперь предстоит проверка этих заявлений. - Больше [число участников онлайн-голосования] не будет".

Центризбирком России 4 июня предоставил возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного электронного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 мск 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59 мск.