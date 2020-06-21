В Крыму создали изображения советских памятников серии "Меч Победы" ко Дню памяти и скорби

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Крымские художники и волонтеры создали в трех городах Крыма изображения советских памятников триптиха "Меч Победы", в который входят монументы "Тыл - фронту" в Магнитогорске, "Родина-мать зовет!" в Волгограде и "Воин-освободитель" в Берлине, в рамках акции ко Дню памяти и скорби. Об этом ТАСС рассказала в воскресенье начальник отдела патриотического воспитания Госкоммолполитики республики Марина Хисматулина.

"Мы воссоздали триптих советских памятников "Меч Победы": выложили "неугасаемыми лампадками" памятник "Тыл - фронту" на площади Ленина в Керчи, канатами и канавками с горючей смесью памятник "Воин-освободитель" на песке береговой линии около памятника десантникам в Евпатории и написали белой краской на аэродроме Заводском в Симферополе картину "Родина-мать зовет!", - рассказала Хисматулина.

Она уточнила, что изображение "Родина-мать зовет!" днем хорошо видно с высоты птичьего полета, поскольку оно нанесено на поле в несколько гектаров. "В условиях ограничительных мер [картину писали] не более пяти человек: художники и волонтеры, которые помогают красить со всеми возможными средствами защиты", - добавила Хисматулина.

В Керчи и Евпатории изображения памятников зажгли в 21:00 во время проведения городских траурных акций.