{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Адвокат заявил, что Верзилову грозит арест за мелкое хулиганство

Наказание по статье 20.1 КоАП представляет собой до 15 суток ареста
Описание
© Артем Процюк/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Издателю интернет-сайта "Медиазона" Петру Верзилову грозит административный арест за мелкое хулиганство. Об этом журналистам в воскресенье сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокат которой представляет интересы Верзилова.

"Петру [Верзилову] полиция ожидаемо оформляет протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). По ней наказание - до 15 суток ареста", - сказал он.

По его словам, Верзилова оставят на ночь в ОМВД "Мещанский", а после этого его дело рассмотрит суд.

Ранее сообщалось также, что Верзилов был допрошен по делу о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). По этому же делу прошел обыск в столичном музее "АРТ4" и квартире его владельца Игоря Маркина. Верзилов был задержан утром в воскресенье в своей московской квартире.

Теги
Россия
Пандемия коронавируса нового типа
В Швейцарии открываются ночные клубы в связи со смягчением самоизоляции
Ресторанам разрешили обслуживать посетителей всю ночь, а не до полуночи, как было ранее
Читать полностью