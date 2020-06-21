{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минэнерго и правкомиссия взяли на контроль ситуацию с утечкой дизтоплива в Якутии

По предварительным данным, на ДЭС села Аргахтах в почву вытекло около 3,5 кубометров дизельного топлива

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ситуация с утечкой дизельного топлива в Якутии, где, по предварительным данным, в почву вытекло около 3,5 кубометров дизельного топлива, находится под контролем Минэнерго РФ и правкомиссии по обеспечению безопасности электроснабжения. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

21 июня в Среднеколымском улусе на ДЭС села Аргахтах (производственное подразделение филиала "Среднеколымский РЭС" АО "Сахаэнерго") была обнаружена утечка из топливной емкости.

Последствий для энергоснабжения потребителей не было. В настоящее время ведется организация работ по рекультивации почвы. Ориентировочно в 8:00 мск на место происшествия прибудет аварийно-спасательная служба Якутска со спецоборудованием (заградительные боны, насосное оборудование, каталитический сорбент).

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ, что масса разлившегося на территории электростанции в Якутии топлива составила около 5 тонн. 

Минэнерго сообщает, что к настоящему времени энергетики производственного подразделения филиала "Среднеколымский РЭС" АО "Сахаэнерго" завершили перекачку дизельного топлива из поврежденной емкости в соседние емкости.

Теги
РоссияЯкутия
Пандемия коронавируса нового типа
В Швейцарии открываются ночные клубы в связи со смягчением самоизоляции
Ресторанам разрешили обслуживать посетителей всю ночь, а не до полуночи, как было ранее
Читать полностью