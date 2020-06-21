Минэнерго и правкомиссия взяли на контроль ситуацию с утечкой дизтоплива в Якутии

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ситуация с утечкой дизельного топлива в Якутии, где, по предварительным данным, в почву вытекло около 3,5 кубометров дизельного топлива, находится под контролем Минэнерго РФ и правкомиссии по обеспечению безопасности электроснабжения. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

21 июня в Среднеколымском улусе на ДЭС села Аргахтах (производственное подразделение филиала "Среднеколымский РЭС" АО "Сахаэнерго") была обнаружена утечка из топливной емкости.

Последствий для энергоснабжения потребителей не было. В настоящее время ведется организация работ по рекультивации почвы. Ориентировочно в 8:00 мск на место происшествия прибудет аварийно-спасательная служба Якутска со спецоборудованием (заградительные боны, насосное оборудование, каталитический сорбент).

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ, что масса разлившегося на территории электростанции в Якутии топлива составила около 5 тонн.

Минэнерго сообщает, что к настоящему времени энергетики производственного подразделения филиала "Среднеколымский РЭС" АО "Сахаэнерго" завершили перекачку дизельного топлива из поврежденной емкости в соседние емкости.