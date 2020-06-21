Издателя "Медиазоны" Верзилова допросили по делу о беспорядках как свидетеля

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Издатель "Медиазоны" и участник арт-группы "Война" Петр Верзилов допрошен по делу об организации массовых беспорядков и применении насилия в отношении представителя власти как свидетель. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

"В первой половине дня его допросили по ст. 212 УК РФ ("организация массовых беспорядков") и 318 ("применение насилия в отношении представителя власти") как свидетеля. Он отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя", - сказал адвокат.

По этому же делу прошел обыск в столичном музее "АРТ4" и квартире его владельца Игоря Маркина. Верзилов был задержан утром в воскресенье в своей московской квартире.

Также ранее сообщалось, что полиция составила протокол в отношении Верзилова о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). По ней ему грозит до 15 суток ареста. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что по предварительным данным, Верзилов готовил "акцию на 24 июня".