Администрация США готовится к повторной вспышке эпидемии коронавируса осенью

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Американская администрация готовится ко второй волне распространения нового коронавируса осенью этого года. Соответствующее заявление сделал в воскресенье в эфире телекомпании CNN глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

На вопрос ведущего, готовится ли американская администрация ко второй волне распространения вируса в США, Наварро ответил: "Конечно". "Мы готовимся, готовимся к тому, что может произойти, - уточнил он. - Я не утверждаю, что это произойдет, но, конечно, нужно готовиться".

"Уверяю вас, мы пополняем запасы на случай возможных проблем осенью, - добавил Наварро. - Мы делаем все, что в наших силах, работаем на полную мощность".

По данным газеты The New York Times, за минувшую неделю в 12 американских штатах были зафиксированы рекордные суточные показатели заражения новым коронавирусом. По ее информации, в пятницу общее число новых случаев заражения на территории США за сутки превысило 30 тыс., чего не наблюдалось с начала мая.

В минувший вторник вице-президент США Майкл Пенс, возглавляющий рабочую группу, созданную Белым домом в целях борьбы с коронавирусом, назвал преувеличенными опасения по поводу второй волны распространения коронавируса в стране. "В последние дни средства массовой информации начали бить тревогу по поводу второй волны коронавирусной инфекции. Эта паника преувеличена", - указал он. Он напомнил, что среднее суточное число подтвержденных случаев заражения снизилось в США до 20 тыс., при том, что в апреле их было около 30 тыс. в сутки, а в мае - около 25 тыс.

С начала пандемии в мире заразились коронавирусом более 8,7 млн человек, более 460 тыс. умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 2,26 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 119,8 тыс. человек.