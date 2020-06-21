Васильев наградил более 10 тыс. медработников Дагестана, которые боролись с коронавирусом

"К Дню медицинского работника глава Дагестана Владимир Васильев своим указом наградил большой корпус врачей, медсестер, младшего медицинского персонала - всех, кто внес бесценный вклад в спасение больных коронавирусной инфекцией (СOVID-19). Всего награждены более 10 тысяч человек", - говорится в сообщении.

МАХАЧКАЛА, 21 июня. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев наградил свыше 10 тыс. медицинских работников республики, которые боролись с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила журналистам администрация главы и правительства региона.

Отмечается, что медали "За доблестный труд" удостоены семь человек, Почетной грамоты Республики Дагестан, - 42 человека, почетного звания "Заслуженный врач Республики Дагестан" - 128 человек, почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения Республики Дагестан" - 41 человек, памятными именными часами поощрены 15 человек и свыше 10 тыс. человек - благодарностью главы Дагестана.

Ранее в воскресенье ТАСС сообщил, что один из строящихся в Махачкале скверов будет назван в честь медицинских работников, которые боролись с новой коронавирусной инфекцией. Как уточнила пресс-служба мэрии Махачкалы, на территории сквера, который строится по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды", будут высажены "именные деревья в память о медработниках республики, погибших в период пандемии коронавирусной инфекции".

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане на 21 июня зарегистрировано 7 188 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 85 новых случаев выявлено за последние сутки. С начала пандемии в регионе выздоровели 4 936 человек, умерли 348 человек.

21 июня в России отмечается День медицинского работника. Этот профессиональный праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1965 года. В этот день чествуют сотрудников клинических, лечебно- и санитарно-профилактических, санаторно-курортных, научных, фармацевтических и прочих медицинских организаций, студентов медицинских учебных заведений.