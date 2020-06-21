В Дагестане прошел автопробег в честь Дня медицинского работника

МАХАЧКАЛА, 21 июня. /ТАСС/. Автопробег с поздравлениями врачей больниц, принимавших пациентов с коронавирусом, провели в Махачкале в День медицинского работника Минмолодежи Дагестана совместно с движением "Волонтеры-медики" и федерацией автомобильного спорта региона. Об этом сообщается в воскресенье на сайте регионального Минмолодежи.

"21 июня, в День медицинского работника, в Махачкале прошел автопробег с поздравлениями врачей больниц, принимавших больных с новой коронавирусной инфекцией. Инициаторами автопробега выступили министерство по делам молодежи Республики Дагестан совместно с всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики" и Федерацией автомобильного спорта [Дагестана]. Мероприятие стартовало на территории Городской клинической больницы № 1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автопробег продолжился "с дальнейшими остановками у Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом, Республиканской больницы восстановительного лечения, Республиканской клинической больницы и Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи". "В ходе автопробега в адрес врачей звучали аудиопоздравления и записи песен, предоставленные федеральным центром движения "Волонтеры-медики", - говорится в тексте.

С поздравлениями к дагестанским врачам обратилась участвовавшая в автопробеге заместитель министра по делам молодежи региона Патимат Омарова, которая поблагодарила их "за спасение жизни и здоровья населения Дагестана".

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане на 21 июня зарегистрировано 7 188 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 85 новых случаев выявлено за последние сутки. С начала пандемии в регионе выздоровели 4 936 человек, умерли 348 человек.