День памяти и скорби. Россияне вспоминают о начале Великой Отечественной войны

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. День памяти и скорби отмечается в России, в этот день ровно 79 лет назад германские войска перешли границу СССР и без объявления войны атаковали советские города - Киев, Минск, Ригу, Севастополь и другие. О том, как страна вспоминает тех, кто ценой собственной жизни долгие 1 418 дней и ночей приближал Победу на фронте и в тылу, - в материале ТАСС.

Основным событием Дня памяти и скорби станет Всероссийская минута молчания. Она будет проходить одновременно во всех регионах России в 12:15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова к советским гражданам, в котором он сообщил о нападении Германии на Советский Союз.

Одним из ключевых мероприятий станет акция "Свеча памяти". Она традиционно проводится в ночь с 21 на 22 июня. В этом году она состоится с ограниченным количеством участников - это будут, в частности, представители движения "Волонтеры Победы", "Молодой гвардии "Единой России" и других организаций. "В память о погибших у мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне, зажгутся лампады", - рассказали ТАСС в движении "Волонтеры Победы".

Как подчеркнула руководитель движения Ольга Амельченкова, акция будет проходить с соблюдением всех мер безопасности и с учетом эпидемиологической ситуации. "В акции будет принимать участие ограниченное количество людей, однако каждый из нас может зажечь свою электронную свечу памяти на сайте деньпамяти.рф", - сказала она.

Виртуальные экскурсии

В Москве и Подмосковье в День памяти и скорби также пройдет ряд мероприятий. Музей Победы на Поклонной горе подготовил виртуальные экскурсию, выставку и концерт к памятной дате. На сайте и YouTube-канале культурной площадки в 12:00 опубликуют видеозапись тура "Трагедия оккупации", сделанную на территории экспозиции "Подвиг народа", а в 15:00 - онлайн-концерт лауреатов фестиваля "Журавли Победы". Артисты исполнят военные песни "Горячий снег", "Баллада о матери", "Боевые ордена", "Ветеранам минувшей войны" и другие.

Также свои патриотические мероприятия подготовили столичные образовательные учреждения, сообщили ТАСС в городском департаменте образования и науки. Дворцы и центры творчества в дистанционном формате предложат гостям авторские занятия и лекции, тематические выставки, экскурсии и чтецкие программы. Среди них - онлайн-экскурсия в Музей истории Черноморского флота "Они первыми встретили войну..." от Дворца творчества детей и молодежи "Севастополец" и акция "Вставай, страна огромная!", которую подготовил Дворец творчества детей и молодежи "Неоткрытые острова".

Познакомиться с произведениями отечественных композиторов-песенников военных лет можно будет на онлайн-занятии Центра детского творчества "Ново-Переделкино", а в Свиблово приглашают почитать отрывки из поэмы "Реквием" Роберта Рождественского. "Дом детского творчества на Таганке в качестве опорной площадки Российского движения школьников предлагает написать послание всему человечеству в 2041 год - столетие начала Великой Отечественной войны. Письма будут заложены в виртуальную капсулу", - добавили в департаменте.

Как сообщили в пресс-службе Минкультуры Подмосковья, свои мероприятия в онлайн-формате проведут 22 июня библиотеки, музеи и дома культуры региона. В социальных сетях и на YouTube-каналах учреждений пройдут лекции и встречи с ветеранами, мастер-классы, марафоны памяти, поэтические конкурсы, виртуальные экскурсии и концерты и многое другое. Например, в 04:00 в новом музее "ЗОЯ" в Петрищево Рузского района, посвященном битве за Москву и подвигу Зои Космодемьянской, зажгут свечи в форме цифры 75. А в рамках акции "Кинопаркинг" в Рузе, Дубне, Дмитрове, Балашихе, Сергиевом Посаде, Истре и Солнечногорске состоятся показы фильма "Судьба человека" Сергея Бондарчука. Перед этим на экранах покажут ролики о судьбах детей войны.

"Огненные картины" и субботники

В девяти городах России в этот день планируется выложить "огненные картины". "Все рисунки уникальны и связаны с Великой Отечественной войной: это будут огненные репродукции как известных картин и плакатов, так и изображения, связанные с историей региона", - рассказали в движении "Волонтеры Победы". В частности, в Санкт-Петербурге из свечей будет выложено изображение, напоминающее о фильме 1944 года "Жила-была девочка", который снимался в блокадном Ленинграде и посвящен нелегкой судьбе детей войны.

В Волгограде участники акции создадут огненную картину по мотивам одной из фотографий Эммануила Евзерихина, на которой запечатлены дети у фонтана "Бармалей". А жители Новороссийска увидят изображение десантника Михаила Тюрина из отряда Героя Советского Союза Цезаря Куникова, который участвовал в освобождении города в 1943 году. "Для создания картин мы подключаем и художников. В пяти городах Росси к созданию изображений подключаются художники арт-кластера "Таврида". Изначально на место создания наносится эскиз, по которому впоследствии и будут выставляться свечи", - сообщили в пресс-службе движения.

Еще одной традицией стало проведение в России и по всему миру субботников по благоустройству советских воинских захоронений. "Активисты уберут мусор, обновят старую краску, очистят от пыли и грязи памятники, высадят цветы. Так, например, в Польше, Латвии и Киргизии "Волонтеры Победы" благоустроят могилы, братские захоронения советских воинов", - уточнили в пресс-службе.

В организации подчеркнули, что особое внимание будет уделено могилам ветеранов, за которыми по разным причинам не могут ухаживать родственники. "Часто при благоустройстве мы сталкиваемся с заброшенными могилами на кладбищах. В некоторых случаях потомки героев проживают далеко и не могут лично позаботиться о захоронении, в других - родственников вообще не осталось. Наши добровольцы берут на себя заботу. Иногда приходится обращаться в архивы, так как на табличке невозможно прочитать фамилию, имя ветерана и другую информацию", - отметила руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

В свою очередь активисты "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) 21 июня в Бурятии и Тамбове помогли оформить автобус и трамвай, в салонах которых размещены фотографии героев войны с описанием их историй военных лет, а на спинках кресел - QR-коды, по которым каждый желающий сможет бесплатно скачать и просмотреть исторические материалы о Великой Отечественной войне (фото, фильмы, музыка, хроника военных лет). Во время поездки по громкой связи будут транслироваться озвученные воспоминания ветеранов из книги "Дневник Ветерана. Непридуманная история войны", уточнили в пресс-службе МГЕР.

Концерты и театральные постановки

Регионы в этот день открывают памятные объекты - к примеру, в Воронеже откроют после консервации памятник времен войны - Ротонду, часть бывшей Воронежской областной клинической больницы, почти разрушенной во время войны. На железнодорожном вокзале Уфы откроется памятник воинским частям, уходившим оттуда на фронт. В Тамбове в Областной научной библиотеке им. А. С. Пушкина откроют мемориальный знак с 11 именами, посвященный сотрудникам - участникам ВОВ и труженикам тыла, среди них - и военный музыкант, автор вальса "На сопках Маньчжурии" Илья Шатров.

Активно в этот день регионы будут использовать и возможности видео - например, на YouTube пройдет трансляция концерта "Вставай, страна огромная!", которую подготовила Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга. Там же фонд "Мост поколений" проведет онлайн-показ короткометражек на тему военного детства и героизма юного поколения. В Астраханской области по местным телеканалам покажут ролики с воспоминаниями ветеранов, тружеников тыла и детей войны. Камчатский театр драмы и комедии запустит на YouTube проект по мотивам книги Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо".

"Наши артисты прочитают семь монологов - отрывков из произведения, которое мировое сообщество признало настоящим памятником страданию и мужеству. Посмотреть видеозаписи можно будет и 22, и 23 июня. Кроме того, в эту памятную дату мы продублируем записи с чтения нашими артистами фронтовых писем, которые готовили ко Дню Великой Победы", - рассказал ТАСС режиссер театра Олег Степанов.

Память в сердцах поколений

В то же время будет и много офлайн-акций - в городе-курорте Железноводске на мемориале "Волонтеры Победы" зажгут 812 свечей в память о каждом железноводчанине, не вернувшемся с фронта. Акция "День памяти" состоится в Национальном музее Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи - там же откроется выставка "Есть память, которой не будет конца"

В Севастополе, для которого война началась на 45 минут раньше, чем для всей страны (первый авианалет на город 22 июня произошел в 03:15 утра), на Сапун-горе, где проходили ожесточенные бои, в ночь на 22 июня соберутся местные жители - на территории мемориального комплекса будет воссоздана хроника событий 22 июня 1941 года. Состоится траурный митинг, пройдет заупокойная панихида по погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В Новгородской области 22 июня пройдет традиционная акция "Красная гвоздика", девиз которой в этом году: "Я помню. Я помогаю". Волонтеры за символическое пожертвования раздадут жителям значки с изображением красной гвоздики - средства будут утроены фондом "Память поколений" и направлены на оказание адресной медицинской помощи ветеранам боевых действий в регионе.