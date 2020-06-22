Франция сняла очередную серию ограничений, начав третью фазу отмены карантина

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Франция официально приступила в понедельник к третьему этапу отмены ограничений, введенных в стране 97 дней назад в связи с пандемией коронавируса. Часть из них были сняты даже с некоторым опережением еще на минувшей неделе, когда эпидемиологическая ситуация улучшилась в центральном регионе страны Иль-де-Франс, и он отныне переместился на карте медиков в благополучную "зеленую зону".

В понедельник после трехмесячного перерыва по всей стране вновь открываются кинотеатры. Первая посткарантинная афиша включает не менее 50 картин: киноленты, которые зрители не успели посмотреть в марте, летние премьеры, а также фильмы из золотой коллекции кинематографа.

Такое разнообразие репертуара должно обеспечить кинотеатрам сборы. Зрителям, правда, пока предложено строго соблюдать рекомендуемые медиками меры предосторожности: ношение защитной маски и обязательная социальная дистанция в зале.

Распоряжение президента

По распоряжению президента республики Эмманюэля Макрона к занятиям возвращаются теперь уже все французские школьники. Некоторые защитные меры, впрочем, сохраняются и в сфере образования. В классах во время уроков могут одновременно находиться не более тридцати человек. Свидание со школой окажется недолгим - всего две недели, так как учебный год уже на исходе.

Карантин был трудным периодом для всех, но принес учительскому корпусу и определенный позитивный опыт. Социологи свидетельствуют, что между педагогами и родителями за это время установились более тесные отношения. Это позитивно сказывается на учебном процессе.

В конце недели французов ждут на избирательных участках. 28 июня пройдет второй тур муниципальных выборов. Он должен был состояться еще 22 марта, но был отложен в последний момент из-за распространения коронавируса. В центре внимания Париж, где новый мандат хотела бы получить столичный мэр Анн Идальго, и Гавр - там на пост градоначальника баллотируется премьер-министр Эдуар Филипп.

Лето в тонах триколора

Госсекретарь Жан-Батист Лемуан, курирующий во французском правительстве туристическую отрасль, настоятельно рекомендовал согражданам провести это лето в тонах триколора, то есть не уезжать из Франции. Он напомнил, что французские отели понесли большие финансовые потери в связи с отсутствием туристов в минувшие месяцы. Соскучились по посетителям и в открывшихся вновь музеях: в Версале их пока в шесть раз меньше, чем прошлым летом.

С понедельника можно совершать поездки в заморские департаменты Франции. Правда, путешественников ждут обязательные тесты (заблаговременно, до дня полета) или же карантин. В двух из заморских регионов визиты возможны, кроме того, только в том случае, если они мотивированы особыми семейными или профессиональными обстоятельствами. Зарубежные маршруты пока ограничены странами Европейского союза и Великобританией. Для посещения последней потребуется пройти карантин.

С этого же дня разрешены коллективные занятия спортом, пока, правда, с ограниченным числом участников - до 10 человек. Для публики стадионы откроются не ранее 11 июля. Открытия выставок, ярмарок, салонов придется ждать до сентября. В первый месяц осени должны начать работу и дискотеки.

Вирус напоминает о себе

Пока коронавирус не ушел со сцены, констатируют французские эпидемиологи. Так, с 9 мая по 16 июня в различных регионах страны было выявлено не менее 239 очагов заражения.

В департаменте От-Гаронн (Верхняя Гаронна) возник межсемейный очаг заражения. Это случилось после фамильной трапезы 1 июня в Бланьяке с участием более 50 человек. Заражение произошло в результате контакта с одним из гостей, вернувшимся из Германии с инфекцией COVID-19. Согласно последним сообщениям, несколько увеличилось распространение вируса в Нормандии, хотя ситуация под контролем.

В период пандемии во Франции коронавирусом заразились 160 377 человек. Из них 29 640 человек умерли.