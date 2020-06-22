СМИ: темнокожих тюремных служащих отстранили от охраны полицейского, задержавшего Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Тюремные служащие из числа афроамериканцев и латиноамериканцев были отстранены от охраны бывшего полицейского Дерека Шовина, применившего при задержании удушающий прием к афроамериканцу Джорджу Флойду, который впоследствии умер. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания ABC.

По ее информации, 29 мая после того, как Шовину были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве Флойда, он был временно помещен в камеру на пятом этаже тюрьмы округа Рэмзи в штате Миннесота. При этом восемь служащих этого пенитенциарного учреждения - афроамериканцы и латиноамериканцы - были переведены работать на третий этаж, чтобы у них не было возможности пересекаться с задержанным. Как утверждает адвокат этих сотрудников, выполнять их обязанности на пятом этаже руководство направило белых надзирателей. После того, как Шовину были предъявлены более тяжкие обвинения, он был переведен в тюрьму строгого режима в Оук-Парк Хайтс в Миннесоте.

Восемь сотрудников тюрьмы указывают, что такое решение руководства ущемляет их права. В минувшую пятницу они составили дисциплинарную жалобу, в которой требуют денежной компенсации, проведения тренинга по вопросу расовой дискриминации среди всего персонала тюрьмы, дисциплинарного наказания для руководства, а также официальных и публичных извинений.

Как уточняет ABC, начальник тюрьмы Стив Лайдон в свою очередь утверждает, что решение о переводе нескольких надзирателей на другой этаж было продиктовано соображениями безопасности и не несло в себе цели оскорбить их. Лайдон отметил, что уже извинился перед подчиненными.

Борьба с дискриминацией в США активизировалась на фоне массовых протестов после смерти задержанного полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.