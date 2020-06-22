В России тушат лесные пожары на площади более 33 тыс. га

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорания на площади свыше 33 тыс. га в лесах регионов РФ, самые сильные - на Дальнем Востоке. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"Шесть пожаров на землях лесного фонда на площади 21 820 га в Чукотском автономном округе, 19 пожаров на площади 8 408 га в Камчатском крае, девять пожаров на площади 1 412 га в Магаданской области", - следует из данных сводки.

Возгорания в лесах на площади около 500 га тушат в Якутии, более 400 га охвачено огнем в Бурятии. Очаги в лесах также зарегистрированы в Красноярском крае, в Иркутской и Мурманской областях, в Карелии и в Свердловской области. На пожарах работают более 1,6 тыс. человек, задействовано 277 единиц техники. 45 самолетов и вертолетов следят за обстановкой с воздуха, 29 воздушных судов участвуют в тушении. На Чукотке, где наибольшая на понедельник площадь пожаров, работают парашютисты-десантники. Эти специалисты привлечены к тушению очагов также и в Красноярском крае. В минувшие сутки силами Авиалесоохраны было потушено в общей сложности 43 лесных пожара на площади свыше 1,4 тыс. га.

Режим ЧС из-за сложной пожарной обстановки на лесных территориях действует в двух районах Камчатского края, особый противопожарный режим введен в 46 регионах страны.