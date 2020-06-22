Три детских сада в Южно-Сахалинске закрылись на карантин из-за коронавируса

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Еще три детских сада в Южно-Сахалинске в понедельник ушли на карантин из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

На прошлой неделе областные власти сообщали журналистам, что на Сахалине из-за коронавируса закрыты пять детских садов: четыре - в Южно-Сахалинске, один - в Красногорске Томаринского района. Один, детсад "Полянка" в областном центре, начал работу 17 июня.

"22 июня в детском саду ["Полянка"] приостановлено функционирование <...> Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции закрыты детские сады №25 ["Русалочка"] и № 45 ["Семицветик"]", - говорится в сообщении.

По информации губернатора, учреждение "Полянка" повторно ушло на карантин в связи с необходимостью проведения дополнительного эпидрасследования и заключительной дезинфекции. В выходные дни в городе выявили трех заразившихся коронавирусной инфекцией, контактировавших с сотрудниками или родителями из детсада. Учреждения "Русалочка" и "Семицветик" также закрылись в целях нераспространения коронавирусной инфекции. Более подробная информация о причинах их закрытия пока не сообщается.

Сейчас в области от коронавирусной инфекции проходит лечение 421 человек, 123 пациента выписаны. Летальных исходов за все время пандемии не зарегистрировано. Сахалинская область входит в число субъектов страны с самыми низкими показателями по заболеваемости и является единственным регионом в России, приступившим к третьему этапу выхода из режима самоизоляции.