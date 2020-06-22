Магаданская область перешла на второй этап выхода из режима самоизоляции

ТАСС, 22 июня. Власти Магаданской области в понедельник приступили к реализации второго этапа снятия ограничений, подразумевающего возобновление работы части предприятий общественного питания, спортивных и культурных организаций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Определены рекомендации по организации работы музеев, кинотеатров, библиотек, театров без участия зрителей, репетиций творческих коллективов, образовательных организаций, социальных организаций, фитнес-центров, спортивных организаций, предприятий общественного питания", - сообщили в пресс-службе.

В правительстве региона уточнили, что в открывающихся учреждениях должны строго соблюдаться все предписанные санитарные правила и ограничения. Готовность к возобновлению рабочего процесса индивидуальные предприниматели должны подтвердить актами органов исполнительной власти Магаданской области.

Президент РФ Владимир Путин предоставил главам регионов право самостоятельно принимать решения по поводу смягчения или ужесточения ограничений, исходя из эпидобстановки на местах. В Магаданской области с 18 марта действует режим повышенной готовности, с 1 апреля регион ушел на самоизоляцию. Первый этап снятия ограничений, разрешающий прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, на Колыме начался с середины мая.

Всего в Магаданской области зарегистрировано 607 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа пациентов 267 человек вылечились, три умерли.