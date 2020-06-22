Бурятия начнет принимать туристов из других регионов со 2 июля

УЛАН-УДЭ, 22 июня. /ТАСС/. Туробъекты Бурятии откроются для гостей из российских регионов со 2 июля. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в республиканском министерстве туризма.

"Со 2 июля Республика Бурятия открывается для туристов из других регионов России" - сообщили в министерстве, добавив, что обязательные требования по соблюдению эпидемиологической безопасности сохраняются.

С 4 июля туроператор TUI будет предлагать программу "Здравствуй, Байкал". Раз в девять дней туристы будут вылетать чартерными рейсами авиакомпании "Уральские авиалинии" из Домодедово в Республику Бурятия. 13 июня власти Бурятии отменили обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывающих в республику.

В марте коллективные средства размещения в Бурятии перестали принимать туристов из-за угрозы распространения коронавируса, были отменены многие авиарейсы, туротрасль фактически перестала работать. В конце мая вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлечь на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.

Послабления власти Бурятии начали вводить с 1 июня - тогда в республике разрешили работать туристическим базам и гостевым домам для жителей республики. С 4 июня возобновили работу по приему туристов особо охраняемые природные территории, входящие в ФГБУ "Заповедное Подлеморье", а с 18 июня в Забайкальском национальном парке разрешено принимать, в том числе гостей из других регионов, но при условии их регистрации в Минздраве Бурятии. С 19 июня открыт для посетителей Байкальский государственный природный биосферный заповедник.

Туризм - одна из основных приоритетных отраслей экономики Бурятии, главной точкой притяжения для отдыхающих в республике является Байкал, на берегу которого сосредоточено большинство турбаз и гостевых домов. В регионе зарегистрировано 14 санаторно-курортных учреждений. За последнее десятилетие число гостей республики увеличилось вдвое: в 2019 году регион посетили около 400 тыс. официально зарегистрированных туристов. Помимо иностранцев из стран Азии и Европы чаще всего в Бурятию приезжают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей.