Медицинские вузы Дальнего Востока разработали курсы для борьбы с пандемией

ЧИТА, 22 июня. /ТАСС/. Медицинские вузы Дальнего Востока добавили в программы обучения курсы по лечению пациентов, инфицированных новым коронавирусом, сообщили ТАСС представители университетов.

"Обучение по первому циклу "Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19" прошли 49 специалистов, 20 из которых - врачи из других регионов <...> Второй цикл объединил 34 врачей", - сказала заместитель декана Медицинского института Бурятского государственного университета (БГУ) Марина Бадлеева.

Всего в Мединституте БГУ по теме коронавирусной инфекции повысили квалификацию 126 врачей различных специальностей. Кроме того, в вузе через мессенджеры прошла олимпиада среди студентов второго курса по микробиологии и вирусологии. "Сквозной темой соревнований стала пандемия коронавирусной инфекции - проверялись знания этиологии, патогенеза, профилактики коронавирусной инфекции", - добавила собеседница.

Курсы повышения квалификации по новой коронавирусной инфекции ввели и в Медицинском институте Северо-Восточного федерального университета. Продолжительность курса составляет 36 часов, и он полностью проходит онлайн. "Курс прошли 765 врачей, 630 медсестер. Обучение проходят медицинские сотрудники со всех уголков России. В первую очередь по этому курсу повышают квалификациию те врачи и медсестры, которые занимаются профилактикой, диагностикой и лечением новой коронавирусной инфекции, а также сотрудники поликлиник", - отметили в институте.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,7 млн человек, свыше 460 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 584 680 случаев заражения, выздоровели 339 711 человек, умерли 8 111. По данным региональных властей на 19 июня, коронавирус обнаружили у 19,5 тыс. жителей Дальневосточного федерального округа, 10,6 тыс. человек выздоровели, 187 пациентов умерли. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость внесена правка (05:38 мск) - уточняется название вуза во втором абзаце, верно : Бурятского государственного университета