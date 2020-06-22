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Пандемия коронавируса нового типа

В Японии разработали новый быстрый тест на коронавирус

Он позволяет выявлять инфекцию примерно за 30 минут

ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Одна из ведущих в Японии фармацевтических компаний Shionogi официально объявила в понедельник о заключении лицензионного соглашения с группой из трех университетов страны, специалисты которых разработали простой и быстрый тест на наличие в организме человека нового коронавируса. Он позволяет выявлять инфекцию примерно за 30 минут без привлечения сложного оборудования и врачей-профессионалов, говорится в сообщении на интернет-сайте корпорации.

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Тест основан на пробе слюны, и по точности, как утверждается, он не уступает широко распространенным сейчас ПЦР-тестам на новый коронавирус. Новую методику разработала объединенная группа исследователей из Университета Нихон, Университета Гумма и Токийского медицинского университета.

Компания Shionogi предполагает в первую очередь предложить новые облегченные тесты для проверки пассажиров, въезжающих в Японию из-за границы.

С начала пандемии в мире заразились коронавирусом более 8,7 млн человек, более 460 тыс. умерли. В Японии общее число инфицированных превысило 18,6 тыс. человек, умерли почти 970 пациентов.

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ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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