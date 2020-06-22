NYT: памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке демонтируют

ТАСС, 22 июня. Памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту (занимал пост в 1901-1909 годах), расположенный перед входом в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке, будет демонтирован. Соответствующее предложение музея было одобрено мэрией города, сообщила вечером в воскресенье газета The New York Times .

"За последние несколько недель наше музейное сообщество было глубоко тронуто набирающим силу движением за расовую справедливость, которое возникло после убийства Джорджа Флойда. Мы наблюдаем за тем, что все большее внимание в мире и в США обращается на статуи как мощные и вредные символы системного расизма", - заявила в интервью газете президент музея Эллен Фаттер.

Представители музея также подчеркнули, что демонтаж связан не с личностью 26-го президента Соединенных Штатов, а с "иерархической композицией" самого памятника. В центре монумента находится сидящий на коне Рузвельт, с двух сторон от которого пешком идут индеец и африканец. В качестве жеста уважения к Рузвельту в музее планируют назвать в его честь зал, посвященный вопросам биологического разнообразия.

Власти города, обладающие правами на памятник, согласовали предложение музея. "Город поддерживает просьбу музея. Это правильное решение и подходящее время, чтобы убрать эту проблемную статую", - приводит газета выдержки из заявления мэра Нью-Йорка Билла де Блазио. Градоначальник также отметил, что памятник "изображает чернокожих и коренных жителей [Северной Америки] как порабощенных и расово неполноценных".

Очередная волна борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого началась в США на фоне массовых протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Акции протеста зачастую перерастали в беспорядки и грабежи. В некоторых случаях вандалы крушили памятники деятелям Конфедерации, объединявшей штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865). Кроме того, были снесены несколько памятников мореплавателю Христофору Колумбу, первооткрывателю Америки для европейцев, а также монумент первому президенту США (в 1789-1797 годах) Джорджу Вашингтону.