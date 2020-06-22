Роскачество рекомендует заменить колбасу в окрошке отварным филе курицы или индейки

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Роскачество рекомендует людям, следящим за своим весом, заменить докторскую колбасу в составе окрошки отварным филе курицы или индейки. Об этом говорится в сообщении организации.

"В каждой семье есть свой фирменный рецепт окрошки, но почти в каждом супе присутствуют картошка, редис, огурцы, яйца, зелень. Большинство россиян добавляют в окрошку докторскую колбасу (реже ветчину). Для заправки одни признают только квас, другие - кефир, кто-то непременно добавляет сметану и горчицу. В среднем порция (300-400 г), приготовленная из вышеперечисленных ингредиентов, обладает калорийностью 380-420 ккал", - отмечается в сообщении.

При этом, по данным Роскачества, львиная доля калорий приходится на докторскую колбасу (257 ккал/100 г) или ветчину (263 ккал/100 г). В связи с этим эксперты рекомендуют заменить эти ингредиенты отварной куриной грудкой (113 ккал/100 г) или отварным филе индейки (130 ккал/100 г). Также, тем, кто следит за весом, эксперты советуют выбирать окрошку на кефире низкой жирности или минеральной воде, либо слегка разбавлять кефир водой.

Возможно также заправлять окрошку таном, однако он может подойти не всем из-за большого количества соли. Впрочем, его тоже можно разбавить минеральной водой. Любителям традиционной окрошки на квасе, специалисты советуют готовить квас самим или покупать домашний квас без добавленного сахара.

Эксперты рекомендуют употреблять окрошку на квасе на обед, так как это самое жаркое время дня, или на поздний ужин (до 19 часов). Нежелательно есть окрошку перед сном, потому что мясо содержит тирозин, не дающий заснуть мозгу, а окрошка на квасе может вызывать газообразование и вздутие живота, что также не способствует хорошему сну. Желающим съесть окрошку вечером специалисты советуют отдавать предпочтение блюду на кефире и без мяса.

При этом некоторым людям вовсе стоит отказаться от окрошки, отмечают в Роскачестве. Так, например, кефир и квас противопоказаны при язве, при высокой секреции желудка и главным образом при обострении хронических заболеваний ЖКТ. Напитки, полученные в результате брожения, не рекомендуются при желчекаменной болезни. Сладкий квас противопоказан при сахарном диабете.