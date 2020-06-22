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Пандемия коронавируса нового типа

Очаг коронавирусной инфекции выявили в больнице в Тынде в Амурской области

За сутки заболевание обнаружили у 50 человек

ТАСС, 22 июня. Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили в больнице в городе Тында в Амурской области, местные власти ужесточили ограничения. Об этом сообщила мэр Марина Михайлова в Instagram.

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"По сведениям Роспотребнадзора, на данный момент за сутки получено около 50 подтвержденных на COVID-19 тестов из нового очага в ГАУЗ Тындинской больнице - пациенты и медики. Большинство из них - бессимптомные носители", - написала Михайлова.

Она уточнила, что очаг локализовали, терапевтическое и детское отделения закрыты, пациентов перенаправили в другие медучреждения. "В связи с резким ухудшением эпидобстановки по рекомендации Роспотребнадзора, к сожалению, вынуждена отменить постановление администрации г. Тынды об ослаблении мер в отношении точек общепита. В такой ситуации кафе, столовые и рестораны работать не могу. Ждем стабилизации ситуации", - написала Михайлова.

С начала пандемии в Амурской области зарегистрировано более 1,3 случаев заражения коронавирусной инфекции, свыше 520 человек выздоровели, семеро умерли.

Теги
РоссияАмурская областьПандемия коронавируса нового типа
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